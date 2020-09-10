В Кремле прокомментировали временный отказ Сербии от международных учений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия с уважением относится к решению Сербии на полгода отменить любые совместные военные учения с другими странами. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с уважением относимся к такому решению сербских властей", - сказал представитель Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, связывает ли Москва такое решение Белграда с давлением со стороны Запада.

По его словам, эта тема "не обсуждалась, но затрагивалась" в ходе телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Александара Вучича. "Здесь просто идет констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, это не связано с Россией или еще какими-то отдельными странами", - заметил Песков.

Ранее министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии. В результате сербское правительство приняло решение о заморозке любых совместных военных учений.