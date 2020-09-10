Песков назвал ерундой сообщения об атаках хакеров из РФ на фирму, работающую с Байденом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной ерундой публикацию агентства Reuters о том, что фирма, оказывающая услуги предвыборному штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, была атакована хакерами из РФ.

"Мы не в курсе, какая фирма, что значит "поддерживаемая российским государством". Похоже на очередную ерунду, которую публикует, к сожалению, иногда уважаемое агентство", - сказал Песков журналистам.

По данным агентства Reuters, предполагаемым кибератакам подверглась компания SKDK, базирующаяся в Вашингтоне и предоставляющая услуги предвыборному штабу Байдена, а также другим видным политическим деятелям из числа демократов. Отмечается, что она якобы подвергалась в последние месяцы атакам со стороны хакеров, предположительно, из России, "связанных с российскими властями".