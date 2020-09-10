Кремль ожидает, что инспекция проблемного участка в Донбассе будет иметь позитивный эффект

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кремль приветствует договоренность о проведении в четверг инспекции проблемного участка на линии соприкосновении в Донбассе с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в продолжении режима прекращения огня, заинтересованы в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что подобные действия по инспекции проблемного участка, которые были согласованы, "можно только приветствовать".

"Будем надеяться, что это действительно возымеет необходимый эффект", - подчеркнул Песков.

Как в среду сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, проведение совместной инспекции представителями Украины и Донбасса в СЦКК при участии представителей ОБСЕ в районе поселка Шумы намечено 14:00 10 сентября.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе этого населенного пункта, возведенных там в нарушение договоренностей. В свою очередь в офисе президента Украины заявили 6 сентября, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженных сил Украины в районе Шумов.