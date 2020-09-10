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Главы МИД стран ШОС подтвердили приверженность иранской ядерной сделке

Главы МИД стран ШОС подтвердили приверженность иранской ядерной сделке - Лавров.

ШОС
Лавров 11 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Китая
Министры "уделят первоочередное внимание текущему состоянию и перспективам российско-китайского стратегического партнерства в условиях эпидемиологической ситуации", сообщили в МИД России
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