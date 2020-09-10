Лавров 11 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Китая

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 11 сентября переговоры с главой МИД Китая Ван И. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"11 сентября на полях заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Москве в очном формате пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД КНР Ван И", - отмечается в документе.

В дипведомстве указали, что главы внешнеполитических ведомств "уделят первоочередное внимание текущему состоянию и перспективам российско-китайского стратегического партнерства в условиях непростой эпидемиологической ситуации, а также практическим вопросам двусторонней повестки дня".

"Министры обсудят итоги заседания СМИД ШОС, процесс подготовки к саммиту государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, тематику взаимодействия в ООН, БРИКС, в формате РИК, проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона, положение дел с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, ход сопряжения интеграционных инициатив на евразийском континенте, другие актуальные международные сюжеты", - добавили в министерстве.