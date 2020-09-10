Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуации с Солсбери и малайзийским Boeing

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Действия Германии в ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено, и мы не имеем никакой информации, в том числе информации о том, где находятся российские граждане Скрипали", - сказал он.

Кроме того, продолжил Лавров, текущая ситуация повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского Boeing в 2014 году над Украиной. "Голландская сторона обвиняла нас регулярно в том, что мы отказываемся сотрудничать, в ответ на многократные усилия наших официальных структур по предоставлению информации, которая у нас имелась, и несмотря на наши неоднократные предложения провести серьезный разбор всех без исключения фактов", - добавил министр.