В Думу внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сухарева

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам в четверг внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Игоря Сухарева.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сухарева Игоря Николаевича, избранного по Бугурусланскому одномандатному избирательному округу № 143 (Оренбургская область), 24 июля 2020 года на основании его письменного заявления", - говорится в проекте постановления.

Прекращение депутатских полномочий Сухарева раньше срока связано с его назначением на должность исполняющего обязанности вице-губернатора, зампредседателя правительства Оренбургской области по внутренней политике и министра региональной и информационной политики.

В Госдуме Сухарев входит в состав комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Комиссия предлагает включить проект постановления в порядок работы пленарного заседания Госдумы 15 сентября.