Постпред России сообщил, что материалы по делу Навального еще не переданы в ОЗХО

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не получила от ФРГ материалы по делу Алексея Навального. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"По нашим данным, никакие материалы [по делу Навального] пока в ОЗХО не переданы, - сказал он. - Хотя объявление на этот счет было сделано немецкими властями еще вчера и сегодня утром. Но, видимо, это вопрос времени. Раз они [власти ФРГ] обещали, видимо, материалы передадут".

Шульгин также подчеркнул, что пока нет понимания, в каком виде будет сформулирован запрос германской стороны в организацию. "Не знаю, однако, что конкретно немцы передают в ОЗХО: бумажные документы, отчеты какие-то или биохимические пробы", - добавил российский постпред.

По мнению дипломата, представители германских властей делают заявления по ситуации с Навальным, бросающие тень на РФ. "Но свои заявления фактами не подкрепляют. Отказываются отвечать на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа", - указал он.

Как отметил Шульгин, в случае передачи в ОЗХО материалов по делу Навального РФ намерена действовать строго в рамках правового поля Конвенции по запрету химического оружия. "Есть статья 9 [Конвенции по запрещению химоружия]. В случае возникновения какой-то неясной ситуации можно обратиться с запросом к другой стороне, а другая сторона должна в течение 10 дней максимум ответить. Если этот ответ будет неудовлетворительным, можно будет обратиться в Исполнительный совет [ОЗХО], Исполнительный совет обратится к генеральному директору [организации]. Вплоть до того, что может быть создана специальная группа для прояснения всех обстоятельств этого происшествия", - пояснил дипломат.