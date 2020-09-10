Лавров заявил, что межафганский политический процесс нельзя подгонять под чьи-то интересы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Попытки искусственно подогнать межафганский политический процесс под чьи-то геополитические интересы не способствуют созданию основы для урегулирования в этой стране. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Неоднократно объявлялись уже даты таких переговоров (между Кабулом и движением "Талибан" (запрещено в РФ) - прим. ТАСС), которые должны начаться в Дохе. Неоднократно эти даты переносились. Причину видим в том, что нельзя искусственно подгонять этот политический процесс под чьи-то геополитические или внутриполитические интересы. К сожалению, такого рода попытки мы наблюдаем, они не помогают созданию устойчивой основы для межафганского политического процесса", - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией, которая разворачивается в Афганистане. "И Россия, и Китай, и другие участники ШОС всячески способствовали в последнее время созданию условий, для того чтобы, как можно скорее, начались прямые инклюзивные межафганские переговоры", - добавил он. Министр напомнил, что Россия за последние пару лет принимала на своей территории всех афганских представителей, всех участников афганского политического процесса, созывала и так называемый московский формат, в котором участвуют все соседи Афганистана, ключевые игроки региона, а также Соединенные Штаты".

"Мы работали втроем - Россия, США, Китай с привлечением Пакистана - по поддержке всех усилий, а их немало. Упомяну и Катар, упомяну и Узбекистан, и другие страны региона, направленные на то, чтобы такие переговоры, как можно скорее, начались", - добавил Лавров.

За достойную представленность

Глава МИД РФ также обратил внимание, что внутри Афганистана в руководстве страны есть "намерения каким-то образом ограничить число общественных, политических, этнических групп, которые могли бы участвовать в переговорах". "Тем самым, конечно, не будет обеспечен их инклюзивный характер, и это делу не помогает", - подчеркнул глава МИД.

"Здесь, по-моему, у нас у всех, у членов Шанхайской организации сотрудничества, общая позиция. Мы за то, чтобы все афганские стороны были достойно представлены в будущем политическом процессе, чтобы никто не был отстранен от него искусственно, а такие попытки, я повторяю, предпринимаются", - подчеркнул Лавров.

"Мы все подтвердили актуальность дорожной карты, которая была выработана в рамках контактной группы ШОС - Афганистан. Эта дорожная карта отражает консенсус между шосовцами и Афганистаном, имеющим в ШОС статус наблюдателя, и эта дорожная карта будет реализовываться", - заключил глава российского дипведомства.

В понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седдики подтвердил готовность правительственной делегации к диалогу с талибами. Он отметил, что "технические проблемы перед переговорами в Дохе разрешены".

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.