Комиссия СФ в сентябре обсудит предложения по борьбе с вмешательством извне в выборы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ во второй половине сентября обсудит итоги Единого дня голосования (ЕДГ) с точки зрения попыток вмешательства извне и предложения по законодательному реагированию на них. Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

"Комиссия продолжит мониторинг ситуации, мы рассмотрим его результаты в совокупности с другой информацией последних месяцев текущего года, включая итоги Единого дня голосования, на очередном заседании сенаторской комиссии во второй половине сентября текущего года. Тогда же нами будут рассмотрены предложения по адекватному законодательному реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской конституции", - сказал Климов, выступая с заявлением от имени комиссии.

По его словам, у комиссии есть данные, согласно которым в ряде регионов, где проводятся выборы депутатского корпуса, будет продолжен курс на реализацию так называемого умного голосования. "В целях дестабилизации политической ситуации в России из-за рубежа, в том числе через структуры Ходорковского, делаются попытки проведения в органы региональной власти и местного самоуправления их ставленников. Такого рода проекты могут носить весьма привлекательные названия, как, например, проект "Объединенные демократы". Сами попытки продвижения их людей во власть фиксировались во Владимирской, Ивановской, Новгородской областях и Республике Татарстан", - отметил сенатор.

Также он сообщил о существовании еще одного проекта, целью которого является "проведение как бы независимого подсчета голосов". "Судя по всему, этот подсчет зависим не столько от реального волеизъявления граждан, сколько от тех, кто объявляет о результатах собственных электоральных калькуляций с очевидным желанием дискредитации отечественных выборов", - заявил Климов.

Кроме того, согласно сведениям, поступающим в комиссию, формируются команды блогеров, "которые при зарубежном покровительстве проводят в отношении граждан России разнообразные мероприятия агитационно-пропагандистского характера", отметил парламентарий. В частности, по его словам, среди потенциальных агитаторов и пропагандистов встречаются бывшие журналисты отечественных СМИ. В их числе глава комиссии назвал бывших работников "Ведомостей", запустивших проект Vtimes, который связывают с голландцем Дерком Сауэром, "давно замеченным на ниве поддержки оппозиционных российских изданий".

Выборы разного уровня состоятся в сентябре в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний. 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.