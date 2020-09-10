Климов: действия Германии в ситуации с Навальным похожи на вмешательство в дела России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России намерена проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным и последующие действия Германии и ряда стран НАТО, которые носят признаки вмешательства в суверенные дела РФ. Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

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"Немецкие военные токсикологи вдруг обнаруживают у пациента Навального - спустя более недели его пребывания в коме в берлинской клинике - некие следы боевого яда группы "Новичок", при этом ФРГ не торопится передать необходимые доказательства российской стороне, но вместе с коллегами по НАТО выставляют Москве разнообразные требования, носящие характер вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Одновременно происходящее становится поводом к подготовке новых антироссийских рестрикций", - сказал Климов, выступая с заявлением от имени комиссии.

"К данной теме мы обязательно вернемся в рамках деятельности комиссии, как и к анализу вмешательства внешних сил в суверенные дела Союзного государства России и Беларуси", - добавил он.

По его мнению, история с Навальным выгодна в первую очередь тем, кто считает Россию своим геополитическим противником, и тем, кто противоправными методами добивается изменения политического строя страны.

Сенатор отметил, что с первых дней в иностранных СМИ синхронно начали проводиться параллели между госпитализацией Навального и так называемым делом Скрипаля. Он полагает, что смысл происходящего в какой-то степени раскрывает интервью Русской службы ВВС от 29 августа с находящимся в Берлине ближайшим партнером Навального Леонидом Волковым, который заявил, что необходимо "максимально в политическом смысле использовать эту ситуацию [с Навальным] для продвижения "умного голосования".

Ситуация в Белоруссии

США не оставили попытки дестабилизировать ситуацию в России уже после внесения изменений в Конституцию РФ, используя с этой целью в том числе белорусский сценарий, добавил Климов.

"После принятия конституционных новаций, усиливших законодательное обеспечение российского суверенитета, Вашингтон и его иностранные партнеры не оставили попытки вмешательства в наши внутренние дела и стремятся повысить их результативность любой ценой. События августа показали справедливость такого рода выводов. Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный содействием либерализации Белоруссии", - сказал Климов, выступая с заявлением от имени комиссии.

Он пояснил, что разработанный США план был приурочен к президентским выборам в Белоруссии "и осуществлялся под американским кураторством через специальные службы и политических деятелей Украины, Польши и стран Балтии".

"Внутри самой России основная ставка делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября этого года выборы в региональные парламенты ряда территорий", - сказал сенатор.

По его словам, одним из активных организаторов протестных выступлений был призван Алексей Навальный. "Ожидалось, что на фоне июльских событий в Хабаровске и антиправительственных акций в соседней Белоруссии он и его группа из ФБК, официально признанная иноагентом, смогут разжечь протестные настроения в том числе в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в законодательные собрания", - заявил глава комиссии.

При этом парламентарий подчеркнул, что ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги напряженности в регионах "не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры". "Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления", - сказал Климов.