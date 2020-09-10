Слуцкий: литовский Сейм присвоил себе право говорить от имени народа Белоруссии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы присвоил себе право говорить от имени народа Белоруссии, призвав международное сообщество проанализировать российско-белорусские соглашения, это вмешательство во внутренние дела. Об этом журналистам в четверг заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Резолюция Сейма Литвы относительно соглашений России и Белоруссии - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств. Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал", - сказал депутат.

Он призвал литовских политиков "дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране без давления и подсказок извне". "Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Белоруссии", - резюмировал Слуцкий.

Сейм Литвы в четверг выступил с призывом к международному сообществу дать оценку соглашениям РФ и Белоруссии, а также ввести санкции, если Москва и Минск попытаются такими договоренностями "ограничить суверенитет" Белоруссии вопреки воле ее граждан. Это вторая резолюция литовского парламента по ситуации в Белоруссии. На специально созванном 18 августа внеочередном заседании Сейм принял документ, в котором призвал направить в Минск посредническую миссию Евросоюза и заявил о непризнании итогов президентских выборов в республике, убедительную победу на которых, согласно официальным данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко.