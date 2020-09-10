Посол РФ: руководство Белоруссии нацелено на расширение спектра сотрудничества с Россией

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Белорусское руководство заинтересовано в расширении спектра сотрудничества с Россией. Об этом заявил в четверг журналистам посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я имел возможность услышать подтверждение нацеленности белорусского руководства на расширение всей огромной палитры отношений, ее дополнение, тех отношений, которые сложились за десятилетия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, - отметил Мезенцев. - Это в том числе отношения промышленников, производителей сельхозпродукции, особый пласт отношений в формате "регион - регион".

Посол отметил важность таких заявлений в преддверии Форума регионов Белоруссии и России, который состоится 28-29 сентября в Минске и Минской области. Российский дипломат добавил, что предстоящий форум подхватит эстафету встреч, которые состоялись в Санкт-Петербурге в прошлом году, подчеркнув, что стороны ответственно подходят к его подготовке. "Мы хотим сделать акцент и на более наполненном содержании сотрудничества городов-побратимов двух государств", - добавил Мезенцев. Он выразил уверенность, что региональные власти будут находить "быстрые решения в пользу людей, выгод предприятий, чтобы россияне и белорусы стали богаче".

Он напомнил слова Лукашенко о едином Отечестве "от западной границы Брестской области до Владивостока, до Камчатки, до Сахалина". "Это важно в таком понимании единого Отечества. Это также важнейший ресурс для укрепления хозяйственных связей, технологических цепочек взаимодействия предприятий", - указал посол.

Мезенцев отметил и недавние успешные переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. "Это подтверждение огромного пласта двусторонних экономических отношений. Это еще раз говорит, что Россия и Беларусь вместе. Мы ждем встречи президентов России и Белоруссии в ближайшее время, которая подтвердит практику отношений, мы хотим верить, что ее разделяют миллионы людей", - продолжил посол. По его словам, "никогда в России ни на каком уровне - на уровне отношений обычных людей, которые не включены в политический процесс, на уровне региональном, федеральном - к народу Беларуси иначе как к братскому и к Беларуси иначе как к братской стране никто отношения не высказывал".

Также посол РФ во время встречи с президентом Лукашенко подарил ему специально подготовленный первый экземпляр факсимильного издания топографических карт 1866 года Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Мезенцев, ссылаясь на мнение архивистов, отметил, что карты топографов 19 века были настолько профессиональны, что даже сегодня ими можно воспользоваться, если вести прокладку дорог, определять места новых строек, так как на них есть четкое обозначение рек, озер, населенных пунктов городов, губерний.