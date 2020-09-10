Грызлов: Украина пыталась отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Создание украинскими военными новых позиций, а также недопущение совместной инспекции в населенный пункт Шумы является нарушением договоренностей о режиме прекращения огня. Об этом в четверг заявил журналистам полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, комментируя отказ Киева от проведения в четверг такой инспекции.

"Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой Контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций. И создание новых позиций, и недопущение инспекции - это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", - сказал полпред РФ.

Отстранение представителей

Кроме того, Грызлов отметил, что Украина попыталась отстранить представителей Донбасса в Совместном центре координации и контроля за режимом прекращения огня от участия в совместной с ОБСЕ инспекции на линии соприкосновения. "Вчера все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей ОБСЕ", - напомнил российский представитель итоги состоявшегося накануне заседания Контактной группы. - Украинская сторона не нашла ничего другого, как потребовать от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии ковида, паспорта без упоминания Донецкой народной республики (ДНР), отсутствия на форме знаков различия ДНР. Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции".

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. В связи с этой ситуацией Контактная группа в среду провела внеочередное заседание, в которой принял участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Как сообщил ТАСС источник в Контактной группе, "во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы" и договориться о проведении совместного расследования с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня нарушения Украиной режима перемирия.

Как сообщил по результатам заседания полпред РФ в группе Борис Грызлов, 10 сентября на проблемном участке линии соприкосновения в Донбассе должна была пройти инспекция, которая, однако, не состоялась. По сообщению Минобороны Украины, представители Донбасса якобы выдвинули новые требования для проведения инспекции, которые противоречат достигнутым ранее договоренностям. В офисе же Владимира Зеленского объяснили свой отказ тем, что не получили возможности провести зеркальные проверки расположений на линии соприкосновения частей народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Дополнительные меры по соблюдению перемирия в Донбассе

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины", а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.