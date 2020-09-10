За голосованием 11-13 сентября будут следить более 40 тыс. наблюдателей от ОП

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и общественные палаты регионов подготовили для голосования, которое пройдет 11-13 сентября, более 40 тыс. наблюдателей. Об этом сообщила в четверг секретарь ОП РФ Лидия Михеева в понедельник во время открытия ситуационного центра палаты по наблюдению за выборами.

"Общественная палата РФ с региональными общественными палатами привлекла на сегодняшний день более 40 тыс. наблюдателей", - сказала Михеева.

Она добавила, что число наблюдателей может еще увеличиться. Их деятельность будут координировать штабы и рабочие группы в регионах, которые будут на связи с ситуационным центром ОП РФ, отметила Михеева.

В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что на участках также будут находиться наблюдатели от политических партий и кандидатов.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.