Толстой призвал коллег в ПАСЕ обсуждать факты, а не слухи в ситуации с Навальным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал европейских коллег опираться на факты при обсуждении ситуации с Алексеем Навальным, отметив, что вопрос о его "отравлении" вошел в повестку заседания комиссии по юридическим вопросам и правам человека ассамблеи еще до появления информации о диагнозе.

"Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи", - сказал Толстой журналистам в четверг.

Толстой заметил, что в течение трех последних дней вопрос о "возможном отравлении Алексея Навального" активно обсуждался на заседаниях комиссий ПАСЕ, при этом участники дискуссии уже перешли к обвинениям в адрес официальных российских властей, не имея доказательств самого факта отравления, а основываясь на выступлениях Владимира Кара-Мурзы и Леонида Волкова. "Для меня было удивительно обнаружить еще в августе в повестке дня заседания комиссии по юридическим вопросам и правам человека пункт, предполагающий обсуждение этой темы. Ведь на тот момент вообще не было никакой информации о состоянии Навального и его диагнозе", - отметил Толстой.

Он уточнил, что уже тогда "Кара-Мурза был заявлен в качестве докладчика". "В связи с этим я даже направлял письмо в адрес председателя комиссии Бориса Цилевича с просьбой прояснить ситуацию и предостеречь членов комиссии от преждевременных выводов и умозаключений", - сообщил Толстой. Но в итоге Цилевич "единолично принял решение о направлении запроса в Бюро ПАСЕ с просьбой поручить комиссии по юридическим вопросам подготовку доклада о якобы отравлении" Навального.

"Мы докатились до того, что утверждения не требуют доказательств, не нужно дожидаться результатов расследования, однако любой слух может стать предметом рассмотрения на самом высоком международном уровне - идет речь о Навальном, отравлении в Солсбери или катастрофе МН17. Что касается конкретной ситуации, то это очередная провокация, нацеленная на демонизацию России", - резюмировал Толстой.