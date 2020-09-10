Кабулов сообщил, что примет участие в открытии межафганских переговоров в Дохе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что будет присутствовать на открытии межафганских переговоров в Дохе.

"Да, я завтра вылетаю в Доху", - сказал он ТАСС в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Кабулов сообщил, что на полях межафганских переговоров проведет встречу со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. "Будут встречи со всеми афганцами и другими партнерами", - добавил он.

Как сообщил ранее телеканал Tolo News, делегация правительства Афганистана в пятницу направится в столицу Катара, где должны начаться ее переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Ожидается, что встречи стартуют на следующий день после прибытия делегации афганского правительства в Доху.​​