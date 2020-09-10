В ГД предложили комитету Бундестага создать комиссию для защиты "Северного потока - 2"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате Адальби Шхагошев направил главе комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаусу Эрнсту предложение по созданию совместной комиссии для защиты проекта "Северный поток - 2" от политических провокаций. Как сообщил депутат ТАСС, ответ должен прийти в ближайшее время.

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"Я сейчас обратился к Клаусу Эрнсту, он председатель комитета по энергетике и экономике, который выступает профильным по "Северному потоку - 2", - сказал Шхагошев, напомнив, что у Госдумы ранее сложились хорошие контакты с германским парламентом. - Учитывая, что нападок будет еще предостаточно, я предложил ему в своем письме обсудить возможность создания совместной комиссии, например, на уровне профильных комитетов или комиссий".

Шхагошев пояснил, что "цель комиссии - отражение этих нападок, политических провокаций", аналогичных тем, что происходят на фоне ситуации с Алексеем Навальным. По словам депутата, в Бундестаге заверили, что ответ придет в ближайшее время. "Мы как парламентарии обязаны приземлять тех людей, которые постоянно связывают "Северный поток - 2" с политикой, потому что это глобальный энергетический и экономический проект", - убежден он.

Депутат напомнил, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из Бундестага обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель действия, втягивающие Германию в антироссийскую кампанию вокруг произошедшего с Навальным. По мнению Шхагошева, это обращение "возымело свое действие, впервые за долгое время из Бундестага начали звучать достаточно объективные и адекватные разъяснения и мнения по поводу "Северного потока - 2".

История проекта

"Северный поток - 2" - крупный экспортный проект мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Европейские партнеры "Газпрома" - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до€ 950 млн каждый.

Строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Навального. В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Навальным. Канцлер Ангела Меркель поддержала его позицию.

При этом пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил в среду, что власти страны могут предложить ФРГ свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования газопровода "Северный поток - 2". По его словам, "такие инициативы, как "Северный поток - 2", противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".