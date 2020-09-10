Вопрос корректировки нацпроектов обсудят на заседании президиума Госсовета

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина скорректировать национальные проекты станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

"Открывая заседание рабочей группы, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил, что президентом правительству совместно с Госсоветом дано поручение скорректировать национальные проекты, и этот вопрос станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета", - говорится в сообщении о заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин сообщил, что в июле и августе рабочие группы собрали, проанализировали и проработали совместно с федеральными министрами и зампредами правительства - кураторами соответствующих нацпроектов все поступившие от субъектов РФ предложения. С докладами выступили некоторые главы республик и областей - руководители рабочих групп.

Участники заседания также обсудили вопросы выполнения поручения президента об уточнении показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении отметил необходимость согласования показателей и параметров реализации нацпроектов с показателями оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов.

Отмечается, что предложения, подготовленные рабочими группами Госсовета, будут доработаны и доложены главе государства на расширенном заседании президиума Госсовета.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента РФ Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.