Голосование на выборах губернатора началось в Камчатском крае

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора начались на Камчатке. Открылись 179 основных и девять временных избирательных участков на территориях медучреждений, сообщил ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Игорь Шамраев.

"Первый день досрочного голосования за кандидатов на пост главы региона начался на Камчатке в пятницу. В 08:00 по местному времени (23:00 четверга мск) открылись 179 основных и девять временных избирательных участков на территориях медучреждений. Процедура голосования будет проходить со строгим соблюдением санитарных требований: все члены участковых избирательных комиссий протестированы на коронавирус и будут работать в средствах индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты будут выдавать и избирателям, если они забудут их дома", - сказал Шамраев.

Он добавил, что на избирательных участках в Петропавловске-Камчатском организовано круглосуточное видеонаблюдение, и каждый желающий может посмотреть процедуру проведения голосования. За законностью проведения выборов будут также следить более 470 наблюдателей.

Кроме того, 11 сентября в краевой столице начнется голосование за благоустройство городских и поселковых территорий - жителям предстоит выбрать наиболее понравившийся вариант благоустройства уличного объекта для спорта и отдыха.

Ранее в краевом избиркоме ТАСС сообщали, что 23 августа в труднодоступных районах Камчатки началось досрочное голосование по выбору губернатора. Свой голос за одного из пяти кандидатов уже отдали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых - моряки и рыбаки на судах.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края будут проходить 11, 12 и 13 сентября. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрия Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерия Калашникова от ЛДПР, Александра Острикова от "Патриотов России", самовыдвиженца Владимира Солодова и представителя Партии Роста Максима Близнюкова.