Жители Колымы начали голосовать на выборах депутатов областной думы

ТАСС, 11 сентября. Голосование на выборах депутатов регионального парламента началось в пятницу в Магаданской области. В регионе открылся 91 избирательный участок, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии области Николай Жуков.

"У нас 90 избирательных участков образованы в штатном порядке. Кроме того, у нас есть один временный избирательный участок в областной больнице. И есть восемь избирательных участков на судах, но там уже проголосовали", - сказал собеседник агентства. Возможностью проголосовать не по прописке, а по месту нахождения воспользуются около 800 человек. Еще один колымчанин отдаст свой голос в Москве на цифровом избирательном участке.

Ранее в областной думе журналистам сообщали, что выборы депутатов официально назначены на 13 сентября, но основной период голосования в связи пандемией впервые будет растянут на три дня - с 11 по 13 сентября. Досрочное голосование началось на Колыме с 23 августа. Своим избирательным правом воспользовались 1,7 тыс. работников золотодобывающих приисков, оленеводческих бригад, метеостанций, маяков, морских судов.

По информации областного избиркома, некоторые избирательные участки располагаются на территории школ. В связи с этим 11 сентября для учащихся 5-11 классов занятия отменены. Для них дистанционно и на свежем воздухе проведут мероприятия, приуроченные ко Дню здоровья в образовательной среде. Для взрослых эта пятница объявлена в регионе коротким рабочим днем. Перед началом голосования на избирательных участках провели тщательную дезинфекцию в целях безопасности, то же самое будет сделано после его завершения.

Шестой созыв Магаданской областной думы был избран в 2015 году. Представители "Единой России" занимали в нем 17 из 21 места, председателем парламента является выдвинутый этой партией Сергей Абрамов. Еще два места в прежнем созыве у представителей КПРФ, по одному - у ЛДПР и "Справедливой России". В этом году для участия в выборах депутатов регионального парламента избирком зарегистрировал 42 кандидата.