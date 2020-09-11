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Единый день голосования - 2020

В "Единой России" начинает работу ситуационный центр по контролю за выборами

Через него партия координирует работу своих наблюдателей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуационный центр "Единой России" по контролю за ходом единого дня голосования начал работу, на его площадке партия круглосуточно в режиме онлайн будет собирать данные о выборах из регионов.

Как сообщил журналистам замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, основная задача центра - мониторинг ситуации на избирательных участках. "Это работа с обращениями, их рассмотрение и оперативное реагирование на нарушения в случае их возникновения", - пояснил он.

Также через ситуационный центр партия координирует работу своих наблюдателей.

"У "Единой России" есть так называемый золотой стандарт: на каждом участке должно быть минимум два наблюдателя, которые представляют нашу партию, чтобы мы могли понимать, насколько выборные процедуры прозрачны. И, следуя этим стандартам, мы еще в самом начале избирательной кампании сказали, что со своей стороны обеспечим абсолютную легитимность и законность в единый день голосования", - отметил Перминов.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.

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РоссияЕдиный день голосования - 2020
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