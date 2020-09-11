В Еврейской автономной области началось голосование на выборах губернатора

ТАСС, 11 сентября. Голосование на выборах главы региона началось утром в пятницу в Еврейской автономной области (ЕАО), где открылись более 180 избирательных участков. Также голосование на выборах разных уровней началось в Хабаровском и Приморском краях, сообщили избиркомы регионов.

"Голосование на выборах губернатора началось в Еврейской автономной области. В регионе в 08:00 (01:00 мск) открылись 183 избирательных участка, из которых 182 - постоянные и один - временный, организованный в областной больнице в Биробиджане. На участках будут работать десять комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)", - сказали ТАСС в избирательной комиссии автономии.

Большинство участков организуют голосование на придомовых территориях 11 и 12 сентября. В эти дни, а также 13 сентября желающие смогут проголосовать на дому. Соответствующие заявления, по данным регионального избиркома, направили почти 20 тыс. человек.

Жители труднодоступных поселений ЕАО начали голосовать на выборах губернатора с 8 сентября. Всего в регионе насчитывается 17 поселений и шесть пограничных застав, которые расположены далеко от избирательных участков или в труднодоступной местности. В большинстве из них для желающих проголосовать организуют выезд к участкам, так же обеспечат голосование пограничников.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора ЕАО Александра Левинталя, назначив Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. До этого Гольдштейн был членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО. На пост главы региона, помимо выдвинутого "Единой Россией" Гольдштейна, претендуют представитель партии "Родина" Борис Тихонов, Роман Куземский от партии "Патриоты России", кандидат Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин ("Справедливая Россия").

Рабочий день 11 сентября сделают укороченным. Это, по оценке властей, минимизирует контакты людей на участках в условиях пандемии. Всего в ЕАО в эти дни проводится 18 избирательных кампаний разного уровня - помимо выборов губернатора, это довыборы в Биробиджанскую городскую думу, выборы районного собрания депутатов в Октябрьском районе и другие.

Выборы в Хабаровском крае и Приморье

В Хабаровском крае утром 11 сентября открылся 31 избирательный участок, на котором пройдут дополнительные выборы депутата Законодательной думы края по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4, сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии. Депутатский мандат освободился после того, как депутаты в декабре прошлого года наделили полномочиями члена Совета Федерации Сергея Безденежных. На этих участках задействуют три КОИБа.

Всего в регионе проводят 30 избирательных кампаний. Кроме голосования за депутата Законодательной думы, здесь пройдут выборы глав районов, поселений, депутатов городских и сельских поселений. 13 сентября в регионе будут работать 122 избирательных участка. Все участки постоянные, необходимости в организации временных не было, уточнили в региональном избиркоме.

Досрочно голосовали, в частности, оленеводы в самом северном районе Хабаровского края - Охотском. Они отдали голоса на выборах главы района, для этого к ним вылетал вертолет. 11 сентября досрочно проголосуют, в том числе, жители труднодоступных сел Кукан, Догордон и Иванковцы - всего чуть более 30 человек, им предстоит выбрать депутата думы. К ним члены комиссий будут добираться на высокопроходимых автомобилях.

В Приморье проходят 139 избирательных кампаний - это выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по 10-му округу. 11 и 12 сентября в регионе будет проходить досрочное голосование на дому. В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой избиратели смогут сделать заявку и проголосовать дома. 13 сентября возможность проголосовать на дому сохранится.

Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева уточнила, что всего в Приморском крае работают 567 участковых избирательных комиссий, семь из них - временные.