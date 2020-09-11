В Иркутской области началось голосование на выборах губернатора

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в пятницу в Иркутской области, где 11-13 сентября проходят 90 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора. В регионе сформировали 1 тыс. 927 участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

"90 кампаний [проходят] на территории Иркутской области. Одна из них - выборы губернатора, это региональная кампания, и 89 муниципальных кампаний. Численность избирателей на 1 июля составляет 1 млн 857 тыс. 646. Проводят эту кампанию Избирательная комиссия Иркутской области, 45 территориальных избирательных комиссий и 1 тыс. 927 участковых. 11, 12 и 13 сентября - равнозначные дни [голосования], когда избиратели могут прийти на избирательные участки с 08:00 до 20:00", - сказал Дмитриев.

В Иркутской области кроме губернатора выбирают, в частности, мэров городов Ангарск, Свирск, Черемхово, двух депутатов думы Иркутска.

Для обеспечения безопасности избирателей, членов комиссий, полицейских и наблюдателей закупили более 2 млн защитных масок, 1,5 млн пар перчаток, антисептические средства.

С 23 августа по 7 сентября в отдаленных и труднодоступных территориях Иркутской области проходило досрочное голосование на выборах губернатора. Явка составила около 39%.

На пост губернатора Иркутской области претендуют пять человек. Это представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.