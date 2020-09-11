Избирательные участки открылись в большинстве регионов Сибири

ТАСС, 11 сентября. Избирательные кампании в Сибирском федеральном округе (СФО) вышли на финишную прямую. Вслед за Иркутской областью трехдневное голосование началось в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Хакасии, Туве, частично в Республике Алтай, досрочно проголосовать можно в участковых избирательных комиссиях Красноярского и Алтайского краев, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в региональных избиркомах.

В Новосибирской области жителям предстоит избрать депутатов заксобрания, городского совета Новосибирска и 475 муниципалитетов. Жителям Хакасии нужно определиться по итогам 124 избирательных кампаний. Жители Томской области будут избирать думы Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также думы 17 районов области и одного сельского поселения. Самые крупные выборы в регионе ожидаются в областном центре, они пройдут на 13 участках, расположенных в 125 помещениях. В течение трех дней будут проходить довыборы депутата Заксобрания Кузбасса.

"Все участки будут работать с 8:00 (4:00 мск) до 20:00 (16:00 мск), но при этом в эти два дополнительных дня [11-12 сентября] не будет выездного голосования по домам, также не будет применяться и подворовое голосование с палатками", - рассказала ТАСС заместитель председателя избиркома Хакасии Ирина Адмаева. В регионе выбирают мэра Черногорска, глав и депутатов сельсоветов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского облизбиркома, в регионе открылись 2 008 участковых избирательных комиссий, 1 996 из них постоянные и 12 образованы в местах временного пребывания. В их число входит один СИЗО и 11 больниц. С 8:00 мск будет открыта возможность проголосовать на цифровом участке в Москве, где заявление на голосование подали 414 человек.

Тува и Алтайский край

В Туве, по данным на 10 сентября, досрочно проголосовали почти 3,8 тыс. избирателей, или 56,2% из числа имеющих право голоса жителей отдаленных мест. "У нас будет голосование и 11, и 12, и 13 сентября. 11-го и 12-го у нас с 08:00 до 20:00, а 13 сентября - с 08:00 до 22:00", - сказал ТАСС председатель регионального избиркома Олег Фортуна.

В Туве проходят выборы в 80 представительных органов, в том числе довыборы депутата Верховного Хурала по одному избирательному округу, рассказали ТАСС в республиканском избиркоме.

Как сообщает пресс-служба избиркома по Алтайскому краю, 13 сентября в регионе проходят довыборы трех депутатов регионального заксобрания, выбирают депутатов Славгорода, ЗАТО Сибирский, в ряде территорий пройдут довыборы народных избранников, а также выборы депутатов и глав сельсоветов. Избиратели восьми труднодоступных населенных пунктов Чарышского района уже проголосовали досрочно на дополнительных выборах депутата заксобрания.

Горный Алтай и Красноярский край

В Республике Алтай на выборах депутатов Казахского сельского поселения в селе Жана-Аул, а также на дополнительных выборах в Совет депутатов Шебалинского района голосование будет проходить три дня - с 11 по 13 сентября. На остальных участках, по согласованию с Роспотребнадзором, голосование пройдет в единый день, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В избирательной комиссии Красноярского края сообщили агентству, что здесь выборы пройдут 13 сентября, а с 9 по 12 сентября в УИК проходит досрочное голосование. Всего на территории края пройдут более 500 избирательных кампаний.