Губернатор Колымы Сергей Носов проголосовал на выборах депутатов областной думы

ТАСС, 11 сентября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу утром проголосовал на выборах депутатов регионального парламента. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Утром перед работой заехал на избирательный участок и проголосовал", - сообщил Носов и отметил, что отдал свой голос на избирательном участке, организованном на территории Магаданской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

По словам губернатора, на территории некоторых участков организована вакцинация против гриппа. Помимо этого, главой региона рекомендовано сделать пятницу коротким рабочим днем. "Во-первых, это позволит развести потоки людей и снизит вероятность передачи вируса, во-вторых, колымчане смогут прийти на участок в удобное для себя время и сделать прививку сразу от трех штаммов гриппа", - написал в посте Носов.

В областной думе журналистам сообщили, что выборы депутатов официально назначены на 13 сентября, но основной период голосования в связи пандемией впервые растянут на три дня - с 11 по 13 сентября. Досрочное голосование началось на Колыме с 23 августа. Своим избирательным правом воспользовались 1,7 тыс. работников золотодобывающих приисков, оленеводческих бригад, метеостанций, маяков, морских судов.

Шестой созыв Магаданской областной думы был избран в 2015 году. Представители "Единой России" занимали в нем 17 из 21 места, председателем парламента является выдвинутый этой партией Сергей Абрамов. Еще два места в прежнем созыве у представителей КПРФ, по одному - у ЛДПР и "Справедливой России". В этом году для участия в выборах депутатов регионального парламента избирком зарегистрировал 42 кандидата.