Участки для голосования открылись во всех регионах УрФО и в Пермском крае

ТАСС, 11 сентября. Избирательные участки открылись во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермском крае. В Прикамье и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре) выберут губернатора, причем в ХМАО окончательное решение примут депутаты окружной думы, в Курганской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предстоит выбрать депутатов местных парламентов, в Свердловской и Тюменских областях пройдут довыборы в законодательные органы власти, а в ХМАО-Югре выборы будут только муниципальными.

Всего на территории УрФО и Пермского края открывается 6 377 избирательных участков, больше всего в Челябинской области - 2 322, затем следует Пермский край с 1 800 участками, Курганская область - 962, Тюменская - 815, 215 участков открываются в ЯНАО, 165 - в Свердловской области и 98 - в ХМАО-Югре.

Выборы губернатора

В Прикамье с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора. За пост главы будут бороться действующий врио губернатора Дмитрий Махонин в качестве самовыдвиженца, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Махонин был назначен врио главы региона 6 февраля президентом РФ Владимиром Путиным - он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Ранее Махонин занимал должность начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России. Кроме того, пройдут довыборы по двум округам в Законодательное Собрание Пермского края, а также более 20 муниципальных кампаний. Как сообщили ТАСС в краевом избиркоме, для голосования в 8:00 местного времени (6:00 мск) откроются 1,8 тыс. участков.

В Югре 13 сентября депутаты думы ХМАО выберут главу региона в ходе голосования. На пост главы округа претендуют губернатор Югры Наталья Комарова ("Единая Россия"), председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк и первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев. В округе действует "особый" механизм выбора главы региона: прямые выборы губернатора Югры были отменены в 2014 году. Главу региона сроком на пять лет избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Главе региона их, в свою очередь, предлагают фракции партий думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, но при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ. Также, по данным на сайте окружного избиркома, в регионе пройдут 13 избирательных кампаний - будут выбраны главы шести городских и сельских поселений и 88 депутатов местных дум. Всего в ХМАО 11 сентября открылись 98 участков для голосования.

Выборы в региональные парламенты

В Челябинской области состоятся выборы депутатов областного законодательного собрания и выборы депутатов в органы местного самоуправления, сообщили ТАСС в руководстве областного избиркома. Суммарно предстоит распределить 3 117 мандатов. Досрочное голосование на абсолютном большинстве участков региона началось в 8:00 (6:00 мск) 11 сентября. Планируется работа 2 322 избирательных участков, включая 15 временных в больницах, в СИЗО и на железнодорожном вокзале.

В Курганской области открылись 962 избирательных участка, рассказали ТАСС в пресс-службе избиркома области. Курганцам предстоит избрать в состав депутатского корпуса 34 депутата: 17 по одномандатным округам и 17 - по региональным партийным спискам. По данным пресс-службы регионального избиркома, на 34 мандата зарегистрированы 356 кандидатов: по единому избирательному округу - 288, по одномандатным избирательным округам - 68. Всего на территории региона 13 сентября состоятся 39 избирательных кампаний.

В ЯНАО, где жители также выбирают депутатов законодательного собрания, голосование в труднодоступных и отдаленных районах округа началось еще 23 августа, а завершится оно 12 сентября. Всего же в регионе 210 основных участков, пять - по месту временного пребывания избирателей, два из них - в больницах, три - вахтовые поселки. "На территории округа 13 кампаний, одна региональная и остальные муниципальные. Замещению подлежат 22 депутатских мандата на выборах в депутаты законодательного собрания, это региональные, и 166 мандатов на муниципальных выборах и 2 выборные должности глав сельских поселений", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

Дополнительные выборы

В Тюменской области, где в региональную думу проходят только дополнительные выборы, участки для голосования открылись еще 2 сентября, рассказал ТАСС председатель местного избиркома Игорь Халин. Довыборы в думу проводятся из-за назначения на пост министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который был избран в региональный парламент в 2016 году. Участки работают в дежурном режиме как на областных, так и на муниципальных выборах. По данным регионального избиркома, всего работают 815 участков по 4 часа в день. "Досрочное голосование идет со 2 сентября, 11 701 избиратель на 9 сентября уже проголосовал, что составляет 1,88% от всей численности избирателей", - пояснил Халин. По данным областного избиркома, всего на территории области проходит 267 избирательных кампаний с 2 307 замещаемых мандатов.

В Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний в 15 муниципальных образованиях, включая дополнительные выборы депутата регионального законодательного собрания. В 9 муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов от 1 до 3 мандатов. "Всего участков по всей области 165, из них два временных - больница и СИЗО", - сообщили ТАСС в руководстве областного избиркома. Так же, как и в Тюменской области, в регионе со 2 сентября ведется досрочное голосование по 4 часа в день. В избиркоме также отметили, что с 4 по 6 сентября прошло голосование в труднодоступных и отдаленных территориях в двух муниципалитетах и 10 населенных пунктах.