Врио губернатора Прикамья Махонин проголосовал на выборах главы региона

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал на выборах главы региона, которые начались в Прикамье в пятницу и продолжатся до 13 сентября, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка № 3115, расположенного в средней общеобразовательной школе № 7.

"Сегодня день голосования - регион голосует за свое будущее на следующую пятилетку, поэтому сегодня важно прийти проголосовать. Я свой выбор сделал, надеюсь, я буду не один в этом выборе, и надеюсь, что мы дальше продолжим ту политику, которую мы проводили последние месяцы. Нам предстоит решить очень много задач и проблем. Самое главное, у нас есть полное понимание, как эти проблемы решать", - рассказал журналистам Махонин.

Выборы губернатора Пермского края пройдут в регионе с 11 по 13 сентября. За пост главы региона будут бороться действующий врио Дмитрий Махонин как самовыдвиженец, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Действующий врио был назначен 6 февраля президентом РФ Владимиром Путиным, он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Ранее Махонин занимал должность начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России. Также в Прикамье пройдут довыборы по двум округам в Законодательное собрание Пермского края и более 20 муниципальных кампаний. Для голосования в пятницу открылись около 1,8 тыс. участков, за ходом голосования будут следить до 10 тыс. наблюдателей, половина из них от Общественной палаты Пермского края.