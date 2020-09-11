Результаты досрочного голосования на участке в Оренбурге признали недействительными

ОРЕНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Оренбурга зафиксировала нарушения при проведении досрочного голосования на участке №945 на выборах депутатов Оренбургского городского совета, признав результаты недействительными. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии Оренбурга Александр Вадин.

"Да, там были нарушения. По моему распоряжению ночью выехала оперативная группа, по требованию наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса был вскрыт сейф и пересчитаны бюллетени в конвертах, соотношение их с заявлениями и со списком избирателей. В связи с тем, что там было расхождение по спискам избирателей и с заявлениями, избирательная комиссия муниципального образования "город Оренбург" на своем экстренном заседании составила акт и признала досрочные выборы со 2 по 10 сентября на этом участке недействительными", - сказал Вадин, отвечая на вопрос о нарушениях на участке №945 в Оренбурге.

По словам Вадина, в сейфе оказалось бюллетеней больше, чем поступивших заявлений для досрочного голосования, кроме того, другое число проголосовавших было отмечено в списках избирателей. При этом все три показателя должны совпадать. "Все должно быть равно: сколько заявлений, столько конвертов, столько же отметок в списках избирателей", - уточнил он.

Председатель избирательной комиссии участка сложила полномочия, ее обязанности возложили на заместителя председателя участковой избирательной комиссии, добавил Вадин. В пятницу участок №945, как и все остальные избирательные участки в Оренбурге, начал работу в штатном режиме с 08:00 (06:00 мск).

"Ранее были замечания от наблюдателей, мы выезжали [на участки], но это первый вопиющий случай грубого нарушения избирательного законодательства. Остальное все не подтверждалось", - отметил Вадин.

По данным избирательной комиссии Оренбургской области, в единый день голосования 13 сентября в Оренбургской области завершится 461 избирательная кампания по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований (городских, районных и сельских советов), глав муниципальных образований, пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу номер №13. Всего будет замещено 4 354 мандата.