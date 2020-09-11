Москалькова отмечает необходимость усиления контроля при многодневном голосовании

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступает много обращений от россиян об удобстве многодневного голосования на выборах. Однако при использовании такой формы волеизъявления нужно максимально усилить контроль, чтобы никто не смог ее дискредитировать, считает омбудсмен.

"Ко мне обращается много людей, особенно молодежи, которая говорит, что им удобно. Сегодня молодежь очень активная, хочет участвовать в политической жизни даже в условиях пандемии. Многие люди считают, что эта форма удобна. И мы должны прислушиваться к населению", - сказала Москалькова в интервью ТАСС.

Омбудсмен отметила, что есть люди, которые обосновывают свою точку зрения об отказе от многодневного голосования тем, что оно может привести к фальсификации. "Но ни одного конкретного примера, а я мониторила ситуацию, мне пока не было приведено", - сказала Москалькова. "Поэтому нужно максимально усилить контроль для того, чтобы такая форма голосования никак не была опорочена и использована для фальсификаций", - добавила омбудсмен.

ЦИК утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.