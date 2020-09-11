МВД РФ намерено участвовать в следственных действиях в ФРГ в рамках проверки по Навальному

"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", - говорится в сообщении. Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений. Это даст возможность задавать уточняющие и дополнительные вопросы, пояснили в ведомстве.

Доследственная проверка, начатая 20 августа по факту госпитализации Навального, продолжается. Сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, установили маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Среди них гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту Томска. Полицейские опросили пять из шести граждан, сопровождавших Навального, среди них Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. 22 августа она вылетела в Германию, ее местонахождение устанавливается, как и местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным. Кроме того, принимаются меры для установления его лечащего врача и медицинской клиники в Москве, где он проходил лечение.