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Госпитализация Алексея Навального
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МВД РФ намерено участвовать в следственных действиях в ФРГ в рамках проверки по Навальному

Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей и эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий, сообщили в ведомстве
Клиника Charite в Берлине EPA-EFE/HAYOUNG JEON
Описание
Клиника Charite в Берлине
© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу готовит дополнительный запрос ФРГ с просьбой разрешить участие в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба управления.

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"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", - говорится в сообщении. Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений. Это даст возможность задавать уточняющие и дополнительные вопросы, пояснили в ведомстве.

Доследственная проверка, начатая 20 августа по факту госпитализации Навального, продолжается. Сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, установили маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Среди них гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту Томска. Полицейские опросили пять из шести граждан, сопровождавших Навального, среди них Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. 22 августа она вылетела в Германию, ее местонахождение устанавливается, как и местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным. Кроме того, принимаются меры для установления его лечащего врача и медицинской клиники в Москве, где он проходил лечение.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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