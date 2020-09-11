В регионах Северо-Запада началось досрочное голосование

ТАСС, 11 сентября. Досрочное голосование на выборах разных уровней началось в пятницу на Северо-Западе, глав регионов выбирают в Ленинградской, Архангельской областях и в Коми. Последними в СЗФО открылись участки в Калининградской области, где избирают 135 депутатов в восьми городских округах, сообщили ТАСС в региональных избиркомах.

"В Республике Коми стартовали беспрецедентные выборы за всю историю их проведения. Впервые жители республики одновременно выбирают главу региона, депутатов Госсовета республики и муниципальные советы. Эти выборы - беспрецедентные и по количеству кандидатов и политических партий", - рассказал ТАСС председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

Голосование проходит повсеместно в Коми с 08:00 до 20:00 мск все три дня голосования, работают 640 избирательных участков. На пост главы республики претендуют четверо: врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин - от ЛДПР, Виктор Бетехтин - от отделения партии "Зеленая альтернатива". На 30 мест в Госсовет Коми VII созыва претендует 451 кандидат от восьми политических партий, в том числе самовыдвиженцы.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) выбирают губернатора Архангельской области. Открыто 903 постоянных участка, из них в Архангельской области 848, а также 79 временных участков, в том числе 45 - на судах в море, пояснила ТАСС секретарь облизбиркома Елена Плотицына. На пост главы области претендуют шесть кандидатов: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.

13 сентября на сессии регионального парламента Ненецкого автономного округа депутаты выберут главу НАО. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания округа три кандидатуры - это врио главы НАО Юрий Бездудный от "Единой России", депутат окружного собрания Андрей Смыченков от ЛДПР и глава дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев от партии "Родина". Также в области и округе проходят выборы в органы местного самоуправления.

В Ленинградской области также выбирают губернатора, здесь открылись 995 избирательных участков. Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: действующего губернатора Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия"). Всего в списках избирателей Ленинградской области 1 млн 362 тыс. 244 человека.

Выборы муниципального уровня

В Карелии проходят повторные и дополнительные выборы 28 депутатов представительных органов местного самоуправления и выборы 10 глав поселений в 12 районах, рассказали ТАСС в избиркоме республики. В Мурманской области выбирают депутатов городских и поселковых советов - в Кандалакшском, Ковдорском, Кольском и Печенгском районах, в Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях и в ЗАТО Североморск, сообщили в областном избиркоме.

В Псковской области проходят 114 избирательных кампаний муниципального уровня, которые не затрагивают крупнейшие города региона Псков и Великие Луки. Всего избирается 1 149 депутатов и один глава района, уточнили ТАСС в облизбиркоме.

В Новгородской области 13 сентября изберут депутата областной думы по одномандатном округу №9, а также глав 21 района и депутатов в советы поселений по 949 мандатам, рассказала ТАСС зампредседателя облизбиркома Наталья Ефремова. В Хвойнинском, Марёвском, Солецком и Волотовском районах впервые голосуют за депутатов в новый орган - думу муниципальных округов, образованную в ходе административных преобразований в регионе.

Довыборы депутата Череповецкой городской думы по одномандатному округу, а также выборы 32 глав поселений и 262 депутатов муниципального уровня проходят в Вологодской области. Работают 165 участковых комиссий, сообщил ТАСС член областного избиркома Олег Шляпаков.

В Калининградской области, где из-за разницы во времени участки для голосования открылись последними в стране - в 09:00 по московскому времени (08:00 по местному времени), проходят выборы 135 депутатов окружных советов в восьми городских округах.