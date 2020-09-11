Губернатор Пензенской области проголосовал на выборах главы региона

ПЕНЗА, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, баллотирующийся на второй губернаторский срок, проголосовал в пятницу на выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС. Свой голос он отдал на избирательном участке № 67, который находится в здании Центра культуры и досуга, - здесь Белозерцев традиционно голосует на выборах различных уровней.

Избирателей, пришедших на участки в Центр культуры и досуга, встречал духовой оркестр. Перед голосованием избирателям измеряли температуру.

"Для меня уже стало доброй традицией голосовать с утра, выполнить свой гражданский долг. Голосование - это реализация своего права голоса, возможность влиять на систему власти. Мне представляется, что это важно для каждого гражданина. Мнение граждан очень важно для власти, для развития гражданского общества", - сказал Белозерцев журналистам.

В выборах губернатора Пензенской области, которые проходят с 11 по 13 сентября, принимают участие пять кандидатов: действующий глава региона Иван Белозерцев, выдвинутый на выборы партией "Единая Россия", депутат заксобрания региона от ЛДПР Александр Васильев, замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от КПРФ Олег Шаляпин, председатель пензенского реготделения "Справедливой России" Анна Очкина, депутат пензенской гордумы от Партии пенсионеров Петр Чугай.

В Пензенской области работают 1085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии. В регионе насчитывается 1 млн 55 тыс. избирателей.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность.