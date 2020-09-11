Захарова: Россия не вмешивалась в избирательные процессы в США и не собирается это делать

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах и других странах. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя санкции Вашингтона в отношении троих россиян.

Дипломат отметила, что введенные под "предлогом пресловутого вмешательства в выборный процесс" санкции против троих граждан РФ "не содержат ничего кроме сигнала о намерении следовать ставшей обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях, которые приписываются американскими властями российскому Агентству интернет-исследований". "Заодно муссируются давно уже вброшенные и несколько надоевшие инсинуации на тему попыток подорвать демократию в Штатах", - добавила она.

"Хотелось бы еще раз напомнить американским коллегам. Российская Федерация не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах, - сказала дипломат. - Не раз предлагали американцам обсуждать и решать все соответствующие вопросы в спокойном деполитизированном ключе в рамках уважительного диалога. Но ответа нет".

Захарова также указала, что американские санкции против троих россиян направлены на дальнейшее обострение двусторонних отношений. "Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений. Это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении", - сказала дипломат.

"Специально для них повторяем еще раз. Искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут. В общем-то, и без того призрачная перспектива хотя бы относительной стабилизации наших двусторонних отношений все больше отдаляется", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Соединенные Штаты в четверг включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы. В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц.