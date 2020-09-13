Как в России проходит единый день голосования. Онлайн

В 83 российских регионах проводится голосование на выборах различного уровня. В этом году из-за пандемии коронавируса власти впервые отошли от формата единого дня голосования и разрешили местным избиркомам провести выборы в течение трех дней, чтобы защитить здоровье избирателей. 11 и 12 сентября установили как дополнительные дни, а 13 сентября - как основной день голосования.

В общей сложности 11-13 сентября в России проходят более 9 тыс. различных избирательных кампаний и местных референдумов.