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Единый день голосования - 2020
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Как в России проходит единый день голосования. Онлайн

В стране проводятся более 9 тыс. различных избирательных кампаний и местных референдумов
Описание
© Ростислав Нетисов/ТАСС
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История единого дня голосования в России

В 83 российских регионах проводится голосование на выборах различного уровня. В этом году из-за пандемии коронавируса власти впервые отошли от формата единого дня голосования и разрешили местным избиркомам провести выборы в течение трех дней, чтобы защитить здоровье избирателей. 11 и 12 сентября установили как дополнительные дни, а 13 сентября - как основной день голосования.

В общей сложности 11-13 сентября в России проходят более 9 тыс. различных избирательных кампаний и местных референдумов.

 

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