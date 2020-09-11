Губернатор Ростовской области проголосовал на выборах главы региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ростовской области, баллотирующийся на третий срок, Василий Голубев утром в пятницу проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка.

Голубев проголосовал на участке № 152 в поселке Водопадном Аксайского района и стал одним из первых, кто принял участие в голосовании. "У наших жителей есть возможность проголосовать 11, 12 и 13 сентября. Если они проголосуют сегодня, у них будет возможность в выходные дни отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями, родными, близкими, куда-то поехать", - сказал он журналистам.

В 08:00 мск пятницы в Ростовской области открылись 2610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 8:00 до 20:00 в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".

На предыдущих выборах в сентябре 2015 года за Голубева проголосовали 78,21% избирателей. Его ближайший соперник Николай Коломейцев от КПРФ получил 11,66%. В 2010 году полномочиями главы администрации (губернатора) Ростовской области Голубева на пять лет наделили депутаты регионального заксобрания по представлению руководившего тогда страной президента Дмитрия Медведева.