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Единый день голосования - 2020

Губернатор Ростовской области проголосовал на выборах главы региона

Василий Голубев голосовал на участке № 152 в поселке Водопадном
Губернатор Ростовской области Василий Голубев Максим Тищенко/ТАСС
Описание
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Максим Тищенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ростовской области, баллотирующийся на третий срок, Василий Голубев утром в пятницу проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка.

Голубев проголосовал на участке № 152 в поселке Водопадном Аксайского района и стал одним из первых, кто принял участие в голосовании. "У наших жителей есть возможность проголосовать 11, 12 и 13 сентября. Если они проголосуют сегодня, у них будет возможность в выходные дни отдохнуть, провести время с семьей, с друзьями, родными, близкими, куда-то поехать", - сказал он журналистам.

В 08:00 мск пятницы в Ростовской области открылись 2610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому будет проходить с 8:00 до 20:00 в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".

На предыдущих выборах в сентябре 2015 года за Голубева проголосовали 78,21% избирателей. Его ближайший соперник Николай Коломейцев от КПРФ получил 11,66%. В 2010 году полномочиями главы администрации (губернатора) Ростовской области Голубева на пять лет наделили депутаты регионального заксобрания по представлению руководившего тогда страной президента Дмитрия Медведева.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьЕдиный день голосования - 2020
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