МИД РФ: стабильность на Ближнем Востоке невозможна без арабо-израильского урегулирования

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Участники межведомственного совещания в МИД РФ, проводившегося под председательством спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова и при участии научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина, подчеркнули, что стабильности на Ближнем Востоке не удастся достичь без урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе углубленного обмена мнениями в контексте долгосрочной задачи продвижения и защиты национальных интересов России на Ближнем Востоке акцентировалось, что обеспечение стабильности в этом стратегически важном регионе мира возможно исключительно через достижение всеобъемлющего арабо-израильского урегулирования, - указывается в сообщении. - При этом неотъемлемым компонентом такого урегулирования должно стать справедливое решение палестинской проблемы путем налаживания двусторонних переговоров между палестинцами и израильтянами на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу".

Как отметили в министерстве, на совещании также говорилось о необходимости политического единства палестинцев на платформе Организации освобождения Палестины (ООП), "в том числе через проведение с этой целью в Москве очередной встречи всех основных палестинских партий и движений".

"В целом констатировалась неизменная готовность России в контактах со всеми заинтересованными сторонами, а также в рамках таких многосторонних форматов, как ближневосточный "квартет" международных посредников и структуры ООН, всемерно содействовать установлению прочного мира и подлинного добрососедства на Ближнем Востоке", - резюмировали в МИД РФ.