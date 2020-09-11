Франция уведомила Россию о переносе встречи глав МИД и Минобороны в Париже

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Франция уведомила российскую сторону о своем решении перенести запланированное на 14 сентября в Париже заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, действительно, французская сторона уведомила о своем решении перенести запланированное на 14 сентября в Париже заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором должны были принимать участие министры иностранных дел и обороны двух стран, на более поздний срок. Ссылки были на некие обстоятельства", - сказала она.

"К вопросу о сроках проведения заседания Совета мы вернемся тогда, когда будет сочтено, что для этого имеются надлежащие обстоятельства, перефразируя наших французских коллег, включая готовность самой французской стороны к обсуждению на уровне министров всех вопросов, которые оказали прямое влияние на состояние безопасности в Европе и прилегающих регионах", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что созданный в 2002 году по инициативе президентов двух стран Совет сотрудничества по вопросам безопасности является важным форматом двустороннего взаимодействия. Последний раунд таких консультаций состоялся в сентябре прошлого года в Москве. "Подготовка очередной встречи велась на протяжении нескольких недель, продолжается в настоящее время в формате двусторонних рабочих групп, которые были утверждены президентами наших стран в ходе видеоконференции 26 июня, - рассказала Захарова. - В частности, позавчера в Париже состоялось заседание межведомственного стратегического диалога по кибербезопасности, сегодня там же российские и французские межведомственные делегации обсуждают проблематику новых вызовов и угроз. И сегодня же в Москве проходит встреча рабочей группы по Ливии".

Захарова добавила, что на 17 сентября запланирован очередной раунд российско-французских консультаций по Сирии.