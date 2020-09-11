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МИД России надеется, что Индия и Китай найдут мирные пути урегулирования напряженности

В ведомстве отметили, что Москва уважает желание Пекина и Нью-Дели действовать без вмешательства других стран

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Пекин и Нью-Дели смогут найти мирный вариант урегулирования напряженности на границе. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаем следить за развитием обстановки на линии фактического контроля между Китаем и Индией, - сказала она. - Рассчитываем, что эти государства, как ответственные члены международного сообщества, смогут найти взаимоприемлемые мирные пути скорейшего урегулирования напряженности".

Захарова добавила, что Москва "уважает желание Пекина и Нью-Дели действовать в этом вопросе самостоятельно без вмешательства других стран, включая Россию, используя отлаженные многоуровневые механизмы двустороннего диалога".

Ситуация в Восточном Ладакхе на индийско-китайской границе обострилась после того, как в мае и июне там произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и, по разным данным, до 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях на границе.

Теги
ИндияРоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
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