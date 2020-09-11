Лавров 16 сентября обсудит с секретарем ИГАД ситуацию в Восточной Африке

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить 16 сентября в Москве с исполнительным секретарем Межправительственной организации по развитию (ИГАД) Воркнехом Гебейеху задачи урегулирования конфликтных ситуаций в районе Африканского Рога. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гебейеху будет находиться с рабочим визитом в России 15-16 сентября. "Предполагается предметное обсуждение ситуации в Восточной Африке, обмен мнениями по ряду вопросов международной, региональной повестки дня", - сказала дипломат.

"Конечно, особое внимание будет уделено задачам урегулирования конфликтных ситуаций в районе Африканского Рога", - отметила Захарова.

По ее словам, планируется также затронуть тему двустороннего взаимодействия России с ИГАД в гуманитарных областях, сфере подготовки кадров в свете итогов саммита Россия - Африка, который состоялся 23-24 октября 2019 года в Сочи.

ИГАД - региональная организация восьми стран Африканского Рога, бассейна реки Нил и региона Великих Озер по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с последствиями засухи и опустыниванием и защите окружающей среды.