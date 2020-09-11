Захарова: Чехия хочет увязать консультации по отношениям с РФ со здоровьем Навального

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Намерение Чехии обусловить проведение планируемых консультаций с Россией по проблематике двусторонних отношений с состоянием здоровья Алексея Навального вызывает удивление. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Вызвало удивление недавнее заявление главы МИД Чехии о том, что чешская сторона намеревается обусловить подготовку и проведение планируемых консультаций с Россией по актуальным двусторонним вопросам состоянием Навального, - отметила она. - Хотелось бы напомнить, что Прага уже не первый месяц говорит о заинтересованности в начале консультаций с Москвой, но при этом предпринимает шаги на российском направлении, которые никак не способствуют выстраиванию нормального, здорового, конструктивного диалога".

По словам Захаровой, условия, которые начала выдвигать Прага для разговора с Москвой, будь то ситуация в Белоруссии или состояние здоровья российского гражданина, не имеют "никакого отношения к двустороннему взаимодействию".

"Со своей стороны подтверждаем готовность максимально оперативно сесть за стол переговоров и обсуждать весь комплекс проблем в наших двусторонних делах, созданных, подчеркиваю это, чешской стороной, - резюмировала официальный представитель дипведомства. - Конечно, прискорбно, что Прага пытается подать собственную неготовность к открытому профессиональному разговору как якобы [имеющее место] нежелание РФ восстанавливать коммуникацию. В общем-то, ход достаточно примитивный".