В Находке прошла инаугурация мэра

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Инаугурация главы Находкинского городского округа Тимура Магинского, которого депутаты гордумы избрали на этой неделе, состоялась в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Находки.

"Инаугурация состоялась. Избранный глава Находки принял присягу. С вступлением в должность Тимура Магинского поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и [председатель комитета по бюджету законодательного собрания края] Галуст Ахоян. Напутственные слова сказал бывший глава Находки Борис Гладких", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Губернатор подчеркнул, что избрание нового мэра большинством голосов депутатов - аванс доверия, теперь Магинскому предстоит подобрать команду единомышленников и профессионалов. Новый глава Находки заверил, что "приложит максимум усилий для реализации намеченных планов, чтобы местные жители гордились своим городом".

С 12 мая Магинский занимал должность вице-мэра в Находкинском городском округе. В июле глава города Борис Гладких ушел в отставку, с этого момента Магинский исполнял обязанности главы Находкинского городского округа. Во вторник, 8 сентября, Дума Находкинского городского округа избрала его мэром Находки.

Тимур Магинский родился в 1978 году на Камчатке. Занимал посты заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Был советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова.