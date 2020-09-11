Захарова: делегация России на ГА ООН сосредоточится на вопросах контроля над вооружениями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Усилия российской делегации на 75-й сессии Генассамблеи ООН будут направлены на продвижение основных приоритетов страны, в том числе укрепление архитектуры контроля над вооружениями, предотвращение милитаризации космоса и поиск решений различных конфликтов. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе сессии усилия российской делегации будут направлены на продвижение основных приоритетов нашей страны, включая поиск политико-дипломатических развязок конфликтов, укрепление архитектуры контроля на вооружениями, разоружение, нераспространение, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве", - сказала она.

Дипломат напомнила, что юбилейная 75-я сессия Генассамблеи открывается в Нью-Йорке 15 сентября. Она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в первоначальные планы проведения сессии и в ближайшее время мероприятия в в ее рамках будут организованы преимущественно в дистанционном режиме. "Это касается в первую очередь недели высокого уровня, которая пройдет 22 по 29 сентября. Но вместе с тем рассчитываем, что данные изменения не отразятся на статусе и значении предстоящих дискуссий", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в контексте 75-й годовщины Победы особое значение Россия придает отстаиванию принципа недопустимости искажения истории. "Как государство - основатель ООН и постоянный член ее Совета Безопасности Россия продолжит способствовать повышению авторитета ООН как безальтернативной и универсальной площадки для поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности. Мы готовы к соответствующей работе со всеми, кто ставит принципы взаимовыгодного сотрудничества и коллективного блага выше сиюминутных конъюктурных интересов", - указала дипломат.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Россия убеждена, что работа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи должна быть ориентирована на дальнейшее укрепление центральной координирующей роли ООН в мировой политике и закрепление вектора на формирование многополярного мироустройства с опорой на основополагающие международно-правовые нормы, которые заложены в Устав Всемирной организации.

Делегация на ГА ООН

Неделя высокого уровня будет в этом году проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате. На данный момент о возможном личном присутствии в ООН заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Ранее на портале правовой информации было опубликовано распоряжение президента РФ о составе российской делегации на Генассамблее ООН. В нем, в частности, говорится, что после завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.