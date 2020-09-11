Захарова: водная блокада Крыма нарушает обязательства Киева в области прав человека

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что право человека на воду - это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания. "Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады [Крыма] может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных <...> в международных соглашениях", - сказала она.

Среди таких документов Захарова отметила Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где среди прочего речь идет о праве на достаточное питание, свободу от голода и справедливое распределение мировых запасов продовольствия, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она напомнила, что РФ делает все возможное для полного эффективного обеспечения россиянам их прав человека, включая право на воду.

Захарова также указала, что решение о лишении Крыма пресной воды, которое РФ рассматривает как "коллективное наказание крымчан за свободный сознательный выбор", губительно не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины. "Если Республика Крым, которая воссоединилась с Россией, смогла постепенно адаптироваться к новым условиям, продолжая свое экономическое и социальное развитие, то граничащая с ней Херсонская область Украины оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угрозы. И все это еще раз свидетельствует о том, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины", - резюмировала она.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, покрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью удовлетворить к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.