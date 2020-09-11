Лавров и глава МИД КНР примут совместное заявление

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И стороны примут совместное заявление.

"Мы очень ценим наши тесные, товарищеские партнерские контакты в международных организациях, где мы наращиваем нашу внешнеполитическую координацию, внешнеполитическую активность, что очень важно в период нынешних событий на мировой арене. И наша нацеленность на дальнейшее совершенствование этой работы в международных делах нашла отражение в совместном заявлении, которое мы сегодня примем", - сказал Лавров в пятницу, открывая переговоры с китайским коллегой.