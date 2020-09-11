Захарова считает, что борьба украинских властей с русским языком перешла все пределы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Языковая политика, проводимая украинскими властями в стране в отношении русского языка, перешла все разумные пределы. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Борьба украинских властей с русским языком перешла все разумные пределы, начались карательные акции против собственных же граждан", - сказала она.

Захарова напомнила о ситуации с задержанием в Херсонской области учителя русского языка Татьяны Кузьмич. "Уважаемого педагога-русиста поместили в СИЗО по очевидно сфабрикованному обвинению в госизмене. Ее главная так называемая вина заключалась в том, что она работает над сохранением и развитием русского языка на Украине", - отметила официальный представитель дипведомства.

Ранее Россотрудничество обратилось с запросом в Совет по правам человека ООН и ОБСЕ о правомерности данного задержания.

20 августа в Херсонской области в качестве подозреваемой по делу о государственной измене была задержана преподаватель русского языка Татьяна Кузьмич. Решением Херсонского областного суда она взята под стражу до 9 октября, после чего будет рассмотрен вопрос о дальнейшей мере пресечения.