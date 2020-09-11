МИД России предупредил об опасности судоходства в Гвинейском заливе из-за пиратов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. МИД РФ напоминает о необходимости соблюдения повышенных мер безопасности при осуществлении судоходства в Гвинейском заливе из-за участившихся нападений пиратов. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД РФ считает своим долгом напомнить, что в связи с участившимися случаями нападений пиратов в Гвинейском заливе требуется соблюдение повышенных мер безопасности при осуществлении судоходства в этом районе Атлантического океана", - сказала она.

Захарова указала, что 8 сентября благополучно вернулись на родину семь российских моряков, которые были похищены 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе. "Это стало возможным благодаря совместным усилиям российских дипломатов, нигерийских официальных властей и представителей компании судовладельца, - отметила она. - Состояние здоровья россиян удовлетворительное".

Дипломат с сожалением констатировала, что случаи пиратских нападений в акватории Гвинейского залива продолжаются. Так, 8 сентября при нападении на рефрижераторное судно Water Phoenix нидерландской транспортной компании, были похищены двое россиян. "Сейчас принимаются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков", - подчеркнула она.

Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global сообщил ранее, что пираты атаковали у берегов Нигерии рефрижераторное судно Water Phoenix шедшее под флагом Либерии. В момент нападения оно находилось к юго-западу от порта Лагос, идя из нидерландского порта Эймейден. Судно принадлежит, согласно имеющимся данным, зарегистрированной в Германии компании. Экипаж состоит из 18 моряков: семь россиян и 11 филиппинцев. Как передал нигерийский портал Nigerian Tribune, захвачены капитан судна и еще один член экипажа, оба они россияне. Остальным 16 членам команды судна удалось укрыться в специально оборудованном помещении.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион мира с точки зрения угрозы со стороны пиратов. В первом квартале текущего года 45% случаев мирового пиратства произошли в этом заливе.