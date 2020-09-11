Члены Общественной палаты РФ в Единый день голосования ждут провокаций в западных соцсетях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) РФ ожидают большого количества провокационных материалов, которые, как предполагается, будут распространяться в западных социальных сетях. Об этом заявил в пятницу первый зампредседателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Мы ждем в день голосования [13 сентября] большое количество провокаций на площадках западных социальных сетей. Подготовительная работа уже ведется", - сказал Малькевич на пресс-брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом выборов.

По его словам, накануне Twitter сообщил об изменении своих правил, согласно которым теперь только модераторы этой соцсети официально будут определять, можно ли публиковать любое сообщение, посвященное подведению результатов любых выборов. "Понятно, что это в большей степени касается известного блогера [президента США Дональда] Трампа. Но мы должны понимать, что и в России теоретически они могут заблокировать любую публикацию с результатами голосования, если они посчитают это необходимым", - сказал политолог.

Он отметил, что в прошлом году во время Единого дня голосования Мосгоризбирком не смог в своем официальном аккаунте в Facebook опровергнуть фейковый ролик о нарушении на выборах. "Это нужно учитывать. По нашей информации, десятки фейковых роликов уже заряжены на площадке Youtube c целью максимальной делегитимизации нашего голосования", - сказал Малькевич.

Политолог напомнил, что Общественная палата выступает за принятие закона о регулировании социальных сетей в России по аналогии с тем, который действует с этой осени в Турции. "[Закон] обязывает западные IT-площадки и платформы иметь представительство на территории страны. Этого мы будем добиваться и дальше", - подчеркнул член ОП.

Выборы разного уровня состоятся в сентябре в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний. 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.