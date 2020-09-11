Лавров: Россия и КНР договорились тесно сотрудничать для созыва саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай условились продолжать тесное сотрудничество для созыва саммита "пятерки" (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

"И Россия, и Китай выступают за укрепление центральной роли ООН в мировых делах, - сказал он. - Мы договорились продолжать тесное взаимодействие в том числе в интересах реализации инициативы президента [РФ Владимира] Путина о созыве саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН для рассмотрения всего комплекса проблем международной безопасности и стабильности".

Лавров также отметил, что Россия и КНР дали позитивную оценку прошедшему заседанию Совета министра иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), в том числе в отношении подготовки к очередному саммиту ШОС, который состоится в ноябре. "Условились продолжать совместно с другими государствами - членами ШОС наши усилия по дальнейшему наращиванию потенциала этой структуры, повышению ее международного авторитета и влияния", - подчеркнул министр.

"Мы договорились расширять взаимодействие и на других многосторонних площадках. Не только в ООН, но также и в Группе двадцати (G20), в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в формате РИК (Россия, Индия, Китай), а также в формате Россия - Китай - Монголия", - добавил глава МИД РФ.

Ситуация вокруг иранской ядерной программы

Лавров добавил, Россия и Китай вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН не приемлют американские попытки демонтировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Сегодня мы обсудили ситуацию вокруг СВПД. И, конечно же, мы, и Россия, и Китай, как и подавляющее большинство членов СБ ООН, не приемлем американские попытки демонтировать эту важнейшую для всего мира международную договоренность, которая была одобрена резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Глава российского МИД отметил, что Москва и Пекин также не приемлют нелегитимные односторонние акции США, которые осуществляются в связи с ситуацией вокруг иранской ядерной программы. "США вышли из этой договоренности в грубейшее нарушение консенсусной резолюции СБ ООН и тем самым утратили какие-либо юридические, политические, моральные права пытаться запретить выполнять это важнейшее решение всем остальным государствам", - указал Лавров.

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД. 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео лично передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос Вашингтона. Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако в 2018 году США вышли из соглашения.

Постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствовал в Совбезе, информировал, что обращение США о возвращении антииранских санкций не может быть удовлетворено. Заместитель постпреда Франции при ООН Анна Геген уточнила, что против запроса выступили тринадцать из пятнадцати стран Совбеза.

Напряженность вблизи границ России и Китая

Россия и Китай отметили, что в результате деструктивных действий Вашингтона нарастает напряженность в различных регионах мира, в том числе вблизи границ РФ и КНР, добавил Лавров.

"[Мы] отметили деструктивный характер действий Вашингтона, который подрывает глобальную стратегическую стабильность. В результате этих действий усиливается напряженность в различных регионах мира, в том числе вдоль границ РФ и КНР. Конечно же, нас это беспокоит. Мы выступаем против подобного рода попыток нагнетать искусственную напряженность", - заявил Лавров.

"Мы в этой связи констатировали, что так называемые индо-тихоокеанские стратегии, как они задумывались их инициаторами, ведут лишь к разобщению государств региона и поэтому чреваты серьезными последствиями для мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.

Глава МИД указал, что в связи с этим РФ и КНР высказались в поддержку региональной архитектуры безопасности, в центре которой находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и за сохранение в данном механизме присущей ему консенсусной формы принятия решений. "Мы видим попытки внести разлад в ряды членов АСЕАН все в тех же целях: отойти от консенсусных методов работы и нагнетать конфронтацию в этом общем для всех нас регионе", - констатировал Лавров.

Диалог с США

Министр иностранных дел России добавил, что Москва готова к честному диалогу с Вашингтоном по вопросам обвинений о вмешательстве в американские выборы.

"Мы открыты для честного разговора [по вопросам о вмешательстве в выборы в США]. Но для того, чтобы разговор был честным, нужно свои претензии формулировать таким образом, чтобы было понятно, о чем идет речь", - сказал он.

Борьба с коронавирусом

Россия и Китай договорились продолжать совместную работу по борьбе с пандемией, на этом пути уже есть зримые успехи.

"Условились продолжать сотрудничать в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. На этом пути есть зримые успехи, но необходимо довести эту работу до конца", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.