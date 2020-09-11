Песков не исключил, что Россия направит в Германию дополнительные запросы по Навальному

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил в пятницу, что правоохранительные органы РФ направят в ФРГ дополнительные запросы по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

"По всем актуальным вопросам осуществляются контакты, по вопросам разбирательства, которое идет по берлинскому пациенту, мы ожидаем ответа на наш запрос. Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки", - сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь указал, что другие государства не должны диктовать России, какие следственные процедуры проводить по ситуации с Навальным. "Де-факто проверка и расследование осуществляется в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственной проверкой. Наши органы расследуют это происшествие. И нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры, в какой момент и на основании чего нам начинать", - сказал Песков, комментируя требования представителей Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН в адрес России о справедливом расследовании инцидента с предполагаемым отравлением блогера.

Юридический нонсенс

Представитель Кремля пояснил, что Россия не может с правовой точки зрения перевести эти проверочные действия в статус уголовного дела "на основе анализов германской лаборатории, тем более лаборатории армии ФРГ". "Это просто невозможно юридически, так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые бы взяли в нашем военном госпитале. Это юридический нонсенс", - добавил он.

Песков повторил, что тем не менее проверочные действия проводятся, следственные органы работают, у них появляются новые вопросы. Он вновь выразил надежду, что РФ получит информацию от германской стороны относительно инцидента, "и эта информация поможет продвинуться дальше".

"По своему объему действия, выполняемые в рамках доследственной проверки, не уступают следственным действиям", - обратил внимание Песков. Комментируя сообщения о том, что представители Навального обращались с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту случившегося с блогером, Песков выразил сомнения, что заявления со стороны юристов пациента могут быть для этого основанием.

Кроме того, по словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в том числе для обсуждения ситуации с Навальным. "Нет, пока в планах нет такого телефонного разговора", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Результаты выборов в единый день голосования

Ситуация с Навальным не повлияет на результаты выборов в единый день голосования 13 сентября, считает Песков. "Нет, таких опасений нет", - ответил он на вопрос, ожидают ли в Кремле, что инцидент с Навальным повлияет на настроения избирателей.

По его словам, "вряд ли может иметь такие последствия" факт нахождения человека в коме в результате пока не установленных причин. "Иные утверждения [о причинах впадения Навального в кому] пока якобы имеют свое подтверждение только в Берлине, мы таких подтверждений не имеем", - сказал Песков.

Выборы разного уровня состоятся 13 сентября в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.